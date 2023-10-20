Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи
Откройте для себя эту красивую квартиру в отремонтированном историческом здании, всего в 100 метрах от моря.
Характеристики:
Площадь: 80 м2 + балкон 5 м2
Пол: 2-й с лифтом
• Расположение: 2 спальни, 2 ванные комнаты
• Парковка: 2 места
Тихая улица рядом с отелем Royal Beach
Уникальное сочетание исторического очарования и современного комфорта, идеальное место для проживания или инвестиций.
Цена: 7 000 000
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно