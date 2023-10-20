Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Для продажи Откройте для себя эту красивую квартиру в отремонтированном историческом здании, всего в 100 метрах от моря. Характеристики: Площадь: 80 м2 + балкон 5 м2 Пол: 2-й с лифтом • Расположение: 2 спальни, 2 ванные комнаты • Парковка: 2 места Тихая улица рядом с отелем Royal Beach Уникальное сочетание исторического очарования и современного комфорта, идеальное место для проживания или инвестиций. Цена: 7 000 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита!