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ZEN ESTATE

Ungasan, Индонезия
от
€400,307
;
4
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О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻

Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - ZEN

⚙ Готовность  -  2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 30%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

План оплаты:
Бронь 3.000 $ (невозвратная) 
1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. 
2-й взнос 30% 
3-й взнос 30%
4-й взнос 10%

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 125.0 – 200.0
Цена за м², EUR 3,202
Цена квартиры, EUR 400,307 – 640,491
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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ZEN ESTATE
Ungasan, Индонезия
от
€400,307
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. Это одно из лучших предложений на новую виллу на острове. Вилла 80 м2 с двумя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, собственным бассейном, который занимает центральное место на вилле. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Наша компания готова взять вашу виллу в управление.  Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Вилла LA ROCA
Вилла LA ROCA
Nusa Dua, Индонезия
от
€2,60 млн
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы, на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский океан, которые могут посоперничать с лучшими 5-звездочными курортами мира. Вилла создана с современным интерьерным дизайном, мебелью и новой техникой. С беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. В каждой вилле есть ультрасовременный домашний кинотеатр премиум-класса, игровая комната, спа салон с видом на океан и тренажёрный зал, помещения и кухня для персонала. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла DESA HUTS
Вилла DESA HUTS
Wana Giri, Индонезия
от
€160,123
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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