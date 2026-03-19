Вилла Tanah Barak

Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект!
Шикарная локация!
Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость!
Дневная ставка: +10% в год
Заполняемость: +16% в год
Выручка: +25% в год
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1
минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа-
салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества
ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов.
Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими
стандартами безопасности и строительства.
Мы предоставляем:
гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную
обработку и общие дефекты.
Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат
безопасное и комфортное проживание.
Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и
просторной гостиной.
Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл.
Идеально подходит для бизнеса и для жизни!
Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!