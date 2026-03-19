Вилла Tanah Barak

Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект!

Шикарная локация!

Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость!

Дневная ставка: +10% в год

Заполняемость: +16% в год

Выручка: +25% в год

Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1

минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа-

салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества

ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов.

Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими

стандартами безопасности и строительства.

Мы предоставляем:

гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную

обработку и общие дефекты.

Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат

безопасное и комфортное проживание.

Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и

просторной гостиной.

Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл.

Идеально подходит для бизнеса и для жизни!

Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!