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Вилла Tanah Barak

Чангу, Индонезия
от
$360,000
;
11
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ID: 3711
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект!

Шикарная локация!

Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость!

Дневная ставка: +10% в год
Заполняемость: +16% в год

Выручка: +25% в год

Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1
минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа-
салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества
ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов.

Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими
стандартами безопасности и строительства.

Мы предоставляем:
гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную
обработку и общие дефекты.

Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат
безопасное и комфортное проживание.

Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и
просторной гостиной.

Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл.
Идеально подходит для бизнеса и для жизни!

Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 240.0 – 289.0
Цена за м², USD 1,500 – 1,592
Цена квартиры, USD 360,000 – 460,000

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Вилла Tanah Barak
Чангу, Индонезия
от
$360,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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