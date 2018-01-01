Bangkiang Sidem, Индонезия

от €219,838

Сдача в: 2024

Застройщик: TheFutureEstate

Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %) Окупаемость - 6,6 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 240 000 $ Цена продажи: 305 210 $ Прибыль: 65 210 $ (27 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет