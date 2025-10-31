Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Салоники
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
10
Thermi Municipality
104
Municipality of Pylaia Chortiatis
81
Thermaikos Municipality
46
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся просторная мезонетта площадью 300 кв.м, расположенная на четырёх уровнях, в отличн…
$754,786
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти