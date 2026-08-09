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Таунхаусы в периферийной единице Салоники, Греция

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Салоники
13
Thermi Municipality
23
Thermaikos Municipality
18
Thermi
29
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79 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$425,055
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Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$259,756
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Grekodom Development
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$312,888
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$590,354
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четверты…
$531,319
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$153,492
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 201 м²
Продается таунхаус площадью 201 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$495,898
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Таунхаус в Vrasna, Греция
Таунхаус
Vrasna, Греция
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$292,928
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$277,467
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$667,100
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$472,283
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$796,978
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$552,572
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 167 м²
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$200,720
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Таунхаус в Vrasna, Греция
Таунхаус
Vrasna, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$767,461
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$619,872
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$425,055
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$106,670
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$165,299
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$460,476
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$377,827
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$306,984
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$649,390
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Таунхаус в Vrasna, Греция
Таунхаус
Vrasna, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$826,496
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$401,441
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$695,437
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Таунхаус в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,949
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$454,573
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$590,354
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$305,581
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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