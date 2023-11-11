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Таунхаусы в периферийная единица Салоники, Греция

Таунхаус В архив
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221 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrigialos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Таунхаус 4 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в триад, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
триад, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с видом на город в триад, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
триад, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€390,000
Таунхаус 3 спальни в Kalokhori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalokhori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€175,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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