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Таунхаусы в периферийная единица Салоники, Греция
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221 объект найдено
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Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7
2
198 м²
4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
106 м²
3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
3
1
120 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
88 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
90 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
4
2
259 м²
1
Продается таунхаус площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
3
1
110 м²
2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Перея, Греция
7
2
220 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6
1
282 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
5
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
6
2
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
5
2
206 м²
4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4
1
98 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4
1
101 м²
-1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
5
1
180 м²
4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
5
2
185 м²
4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
5
1
168 м²
4
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
триад, Греция
4
3
210 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
триад, Греция
4
2
200 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Редестос, Греция
4
3
200 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
5
2
113 м²
4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
120 м²
4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€210,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Перея, Греция
3
1
120 м²
2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€390,000
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Таунхаус 3 спальни
Kalokhori, Греция
4
1
100 м²
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€175,000
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