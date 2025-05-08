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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
3
Thermi Municipality
63
Municipality of Pylaia Chortiatis
42
Thermaikos Municipality
23
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45 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Триади, Греция
Таунхаус 6 комнат
Триади, Греция
Число комнат 6
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$452,498
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$620,225
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Таунхаус 4 комнаты в Като Схолари, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Като Схолари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,457
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Неа Райдестос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа Райдестос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$201,159
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$391,142
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$262,624
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Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,561
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$195,505
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Таунхаус 5 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 5 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$200,985
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Таунхаус 6 комнат в Basilika, Греция
Таунхаус 6 комнат
Basilika, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$247,039
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Таунхаус 1 комната в Лаккия, Греция
Таунхаус 1 комната
Лаккия, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$176,962
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Таунхаус 5 комнат в Като Схолари, Греция
Таунхаус 5 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$155,518
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Таунхаус 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Таунхаус 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$276,592
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Таунхаус 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Подвал с…
$502,897
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$156,457
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Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$301,738
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Таунхаус 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$307,904
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$178,808
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Таунхаус 7 комнат в Plagiari, Греция
Таунхаус 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$284,040
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$357,616
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$250,498
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$328,779
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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