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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Салоники, Греция

Салоники
3
Thermi Municipality
63
Municipality of Pylaia Chortiatis
42
Thermaikos Municipality
23
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9 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Таунхаус 6 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$279,387
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$991,556
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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