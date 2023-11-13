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Таунхаусы в Municipal unot of Polichni, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€300,000

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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