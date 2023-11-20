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Таунхаусы в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€140,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€215,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, , Отл…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
€180,000

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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