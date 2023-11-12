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Таунхаусы в Plagiari, Греция

Таунхаус В архив
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13 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€440,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€310,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
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