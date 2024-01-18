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Таунхаусы в Pavlos Melas Municipality, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на горы в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на горы
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
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Таунхаус 4 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€265,000
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Таунхаус 2 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€255,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 5
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях
€145,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 10 комнат с видом на город в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 10 комнат с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 9 комнат в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€350,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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