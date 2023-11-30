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Таунхаусы в Municipality of North Kynouria, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Doliana, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в agios stephanos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
agios stephanos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€265,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of North Kynouria, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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