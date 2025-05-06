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Таунхаусы с видом на горы в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
6
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
25
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
18
Municipal Unit of Loutraki Perachora
17
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52 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$80,464
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$245,280
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,677
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$191,839
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Grekodom Development
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Таунхаус 18 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 18 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Недостроенный дом 840 кв.м в районе Святого Пантелеймона с безграничным видом на море и горы…
$1,08 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$203,530
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Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Гувья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гувья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$469,684
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Таунхаус 4 комнаты в Витина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Витина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$174,912
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$229,624
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Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Риглия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$282,117
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Таунхаус 4 комнаты в Дервенион, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Дервенион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$282,117
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Таунхаус 6 комнат в Писиа, Греция
Таунхаус 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$469,684
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Таунхаус 5 комнат в Romanos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Romanos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$198,311
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$292,248
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$271,373
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$234,842
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$469,684
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$146,124
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$553,184
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Таунхаус 12 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 12 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается здание общей площадью 1180 кв.м на главной дороге, состоящее из магазина на первом…
$1,41 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$365,310
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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