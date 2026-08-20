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Таунхаусы в Municipal Unit of Vocha, Греция

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Врахатион
9
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9 объектов найдено
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Площадь 227 м²
Продается таунхаус площадью 227 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$340,450
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$301,081
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Grekodom Development
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$215,503
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$507,705
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$291,220
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Grekodom Development
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$318,791
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Grekodom Development
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Площадь 88 м²
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$217,832
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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