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Таунхаусы в Municipal Unit of Vocha, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Врахатион, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Врахатион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€280,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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