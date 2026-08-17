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Таунхаусы в Коринфе, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$814,689
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$247,949
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Коринфе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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