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Таунхаусы в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,904
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Grekodom Development
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Таунхаус в Софико, Греция
Таунхаус
Софико, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$265,659
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 740 м²
Жилой комплекс Этот впечатляющий жилой комплекс на продажу расположен в Пефкали, Коринфи…
$909,146
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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