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Таунхаусы в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€389,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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