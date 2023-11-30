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Таунхаусы в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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