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Таунхаусы в Municipality of Ermionida, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Petrothalassa, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Petrothalassa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€460,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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