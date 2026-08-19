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Таунхаусы в Municipality of Ermionida, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Портохелион, Греция
Таунхаус
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$543,126
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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