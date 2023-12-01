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Таунхаусы в Врахатион, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Врахатион, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Врахатион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€280,000
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