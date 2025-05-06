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Таунхаусы с видом на море в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
6
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
25
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
18
Municipal Unit of Loutraki Perachora
17
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66 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$507,810
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$324,089
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Алисос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Алисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$451,387
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$166,999
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$485,241
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$245,280
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Таунхаус 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,677
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Grekodom Development
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Таунхаус 18 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 18 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Недостроенный дом 840 кв.м в районе Святого Пантелеймона с безграничным видом на море и горы…
$1,08 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$480,122
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$203,530
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Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$355,467
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Таунхаус 3 комнаты в Кароусадес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кароусадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$187,874
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$406,016
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$229,624
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Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$473,956
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$187,874
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Риглия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$282,117
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Таунхаус 4 комнаты в Дервенион, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Дервенион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$282,117
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$462,671
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Таунхаус 6 комнат в Писиа, Греция
Таунхаус 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$469,684
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Таунхаус 1 комната в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната
Germenata, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
$782,285
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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