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Таунхаусы в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Meliteieis
4
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8 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Лефкими, Греция
Таунхаус 1 комната
Лефкими, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
$123,068
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Таунхаус 3 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$119,392
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Таунхаус 2 комнаты в Периволи, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Периволи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$114,621
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$88,571
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$89,404
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$346,435
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Таунхаус 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$76,599
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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