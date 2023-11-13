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Таунхаусы в Municipality of Sikyona, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Paralia, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Diminio, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Diminio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€235,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€170,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€350,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Diminio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Diminio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€299,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€440,000

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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