Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$330,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$371,923
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$200,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти