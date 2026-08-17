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Таунхаусы в Municipal Unit of Velos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Nerantza, Греция
Таунхаус
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$230,238
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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