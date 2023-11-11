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Таунхаусы в Municipal Unit of Velos, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€255,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€118,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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