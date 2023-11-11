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Таунхаусы в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в смеющийся, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
смеющийся, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в пчела, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
пчела, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€180,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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