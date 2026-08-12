Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Aigialeia
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Aigialeia, Греция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Валими, Греция
Таунхаус
Валими, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти