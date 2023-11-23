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Таунхаусы в Municipality of Aigialeia, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€220,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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