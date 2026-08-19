Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Sikyona
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipal Unit of Sikyona, Греция

;
Кьятон
7
Таунхаус Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Продается таунхаус площадью 173 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$288,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$366,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$314,205
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 5
Площадь 302 м²
Продается таунхаус площадью 302 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$480,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$389,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$330,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$247,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти