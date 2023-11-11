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Коммерческая недвижимость в Ираклион, Греция
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154 объекта найдено
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Коммерческая 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
6
162 м²
5
Фантастическая инвестиционная возможность: Шесть уютных квартир площадью 162 м2 на первом эт…
€249,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Gouves, Греция
1
360 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс в Ираклионе, Крит.Он состоит из 2 этажей, 360 кв м на…
€450,000
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Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном
Kato Gouves, Греция
9
405 м²
1
Предлагаются на продажу три недавно построенные виллы с частными бассейнами в Ираклионе, Кри…
€1,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ageliana, Греция
1
4 308 м²
1
На продажу предлагается новый комплекс с 47 мезонетами на берегу моря, в Панормосе или регио…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
12
756 м²
1
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€4,60 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с бассейном, с furnishings
Analipsi, Греция
23
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ефья, Греция
3
286 м²
1
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
24
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Siva, Греция
1
500 м²
1
Продается завод по производству оливкового масла на острове Крит. Завод располагает земельны…
€350,000
Рекомендовать
Отель 11 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Херсониссос, Греция
11
480 м²
1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€900,000
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
1
225 м²
1
Предлагается на продажу бизнес - стоматологическая клиника в самом организованном туристичес…
€750,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Stironas, Греция
3
540 м²
1
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€1,45 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Каллифеа, Греция
1
82 м²
1
Продается бизнес площадью 82 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€220,000
Рекомендовать
Коммерческая 11 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гази, Греция
11
670 м²
1
Продается бизнес площадью 670 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 8 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
8
400 м²
1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
€1,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Каллифеа, Греция
1
350 м²
1
Продается бизнес площадью 350 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€880,000
Рекомендовать
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
19
750 м²
1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Epano Vathia, Греция
4
580 м²
1
Продается бизнес площадью 580 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с furnishings
Elea, Греция
3
800 м²
1
Продается бизнес площадью 800 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
33
800 м²
1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€850,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Anopolis, Греция
1
300 м²
1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€750,000
Рекомендовать
Отель 18 комнат с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
18
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
€820,000
Рекомендовать
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Koutouloufari, Греция
54
2 000 м²
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 42 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
42
1 411 м²
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Арханес, Греция
1
228 м²
1
Предлагаются на продажу три особняка в префектуре Ираклион. Они расположены в живописных пер…
€265,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kato Gouves, Греция
1
240 м²
2
Πредлагаются на продажу Три квартиры в Гувес, Херсониссос.Квартиры имеют общую площадь более…
€480,000
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Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
13
440 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€999,000
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