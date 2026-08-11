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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Corinth, Греция

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Имущественный кодекс: 581755 - Дом для продажи в Лутраки-Перачорской Истмии за € 450 000. Эт…
$438,713
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код собственности: 581758 - Maisonette FOR SALE в Лутраки-Перачорской Истмии за 350 000 евро…
$438,713
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