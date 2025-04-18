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Жильё в Galatista, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Galatista, Греция
Коттедж 5 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$72,648
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Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город в Galatista, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город
Galatista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$183,283
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Galatista, Греция
Коттедж 4 комнаты
Galatista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
$185,529
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 14 комнат с бассейном, с видом на горы в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат с бассейном, с видом на горы
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$1,88 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Galatista, Греция
Коттедж 5 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$141,916
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Агентство
Grekodom Development
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