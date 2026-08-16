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Жилье в Simantra, Греция

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3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Simantra, Греция
Дом 3 спальни
Simantra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Комплекс расположен в одном из самых живописных районов Халкидики на полуострове Кассандра в…
$370,156
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Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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