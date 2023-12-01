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Жильё в Simantra, Греция

1 объект найдено
Квартира 6 спален с парковкой, с террасой, с садом в Simantra, Греция
Квартира 6 спален с парковкой, с террасой, с садом
Simantra, Греция
Комнаты 7
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
€2,20 млн
в месяц
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