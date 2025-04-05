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Жильё в Мегали-Панайия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Мегали-Панайия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мегали-Панайия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Хал…
$82,652
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Агентство
Grekodom Development
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов