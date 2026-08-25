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Жилье в периферии Центральной Греция, Греция

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Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
Municipality of Tanagra
12
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96 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$303 529
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Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301 081
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230 627
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531 319
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811 680
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$920 953
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259 756
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366 020
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531 319
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649 390
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Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Коттедж 3 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
$259 756
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468 771
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277 467
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Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755 654
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Коттедж 4 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 4 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440 404
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Коттедж 1 спальня в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 1 спальня
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$153 492
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Таунхаус в Аливерион, Греция
Таунхаус
Аливерион, Греция
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224 335
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295 177
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$448 669
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Вилла в периферия Центральная Греция, Греция
Вилла
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 7
Площадь 595 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,83 млн
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413 248
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767 461
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Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$188 913
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$531 319
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Типы недвижимости в периферии Центральной Греция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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