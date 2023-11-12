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Квартиры в периферия Центральная Греция, Греция

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31 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€170,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на шестом этаже и …
€135,000
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 406 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1406 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состо…
€3,00 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 450 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€310,000
Квартира 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€370,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимни, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€133,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Mesochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mesochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€130,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Филла, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€155,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Панорама, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Панорама, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
€220,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
€90,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на цокольном этаж…
€335,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Акти, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Акти, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€95,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Эдипсос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€200,000
Квартира 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира, котораяна данный момент находится в стадии строительства. …
€288,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€136,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лонгос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
€80,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Lamia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Lamia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Monastiraki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Monastiraki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€135,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Неа-Палатия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€160,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
€110,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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