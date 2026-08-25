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Квартиры в периферии Центральной Греция, Греция

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двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$188 913
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
Продаётся квартира, этаж: 2, в районе: Неа Артаки. Площадь недвижимости составляет 26 кв.…
$76 031
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Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383 730
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 2 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
$82 650
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$188 913
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
$99 983
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TekceTekce

Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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