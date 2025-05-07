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Таунхаусы в Municipality of Vyronas, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vyronas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$425,291
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vyronas, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$500,997
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Vyronas, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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