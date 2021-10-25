Geo Estate

"ODA PROPERTY" - это команда с 15-летним опытом работы в сфере консультирования клиентов и в рынке недвижимости, которая предлагает высококачественные услуги для покупателей и продавцов недвижимости с комфортом и легкостью. Мы - команда, которая познакомила Грузию с признанной во всем мире культурой агентских услуг. Недвижимость, которую вы можете приобрести через нас - имеет полный набор сопроводительных документов. Индивидуальный подход, потребности и запросы инвесторов - приоритеты „ODA PROPERTY“ для этого мы готовы сделать для вас больше, чем вы ожидаете чтобы гарантировать вам профессионализм и честность.