Geo Estate
Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.
Консультации и правовая поддержка
Индивидуализированные инвестиционные предложения из эксклюзивного фонда недвижимости с повышенным уровнем доходности
Организация виртуальных туров по объектам недвижимости
Организация бизнес-туров по объектам недвижимости
Переговоры с застройщиком и согласование всех деталей
Проверка юридической чистоты недвижимости
Оценка недвижимости государственным или независимым аудитором
Полное юридическое сопровождение сделки высококвалифицированными и опытными юристами
Организация удаленных сделок с недвижимостью без посещения Грузии, с регистрацией права собственности в Министерстве Юстиции
Содействие в получении вида на жительство, статуса налогового резидента и решение иммиграционных вопросов
Содействие в получении 0% рассрочки от застройщика или ипотечного кредитования