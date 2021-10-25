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Geo Estate

Грузия, Tabidze Street 1, Tbilisi, Georgia
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Geo Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.geo-estate.com
Описание

Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

Услуги

Консультации и правовая поддержка

Индивидуализированные инвестиционные предложения из эксклюзивного фонда недвижимости с повышенным уровнем доходности

Организация виртуальных туров по объектам недвижимости

Организация бизнес-туров по объектам недвижимости

Переговоры с застройщиком и согласование всех деталей

Проверка юридической чистоты недвижимости

Оценка недвижимости государственным или независимым аудитором

Полное юридическое сопровождение сделки высококвалифицированными и опытными юристами

Организация удаленных сделок с недвижимостью без посещения Грузии, с регистрацией права собственности в Министерстве Юстиции

Содействие в получении вида на жительство, статуса налогового резидента и решение иммиграционных вопросов

Содействие в получении 0% рассрочки от застройщика или ипотечного кредитования

Новостройки
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Diplomatic Residence
Diplomatic Residence
Тбилиси, Грузия
от € 114,179
61–287 м² 16 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Geo Estate

Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземный паркинг, а также вентилируемый фасад, алюминиевые двери / окна, энергоэффективные строительные материалы и лифты KONE.

Subtropic Residence
Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от € 27,811
35–30 360 м² 13 квартир
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Geo Estate
  • 20-ти этажный жилой комплекс
  • Завершение строительства  — апрель 2024
  • Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13
  • Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

  • Консьерж
  • Ресепшен
  • Частный пляж
  • Игровая комната
  • Пляжный ресторан
  • Подземный паркинг
  • Коммерческие площади
  • Управляющая компания

 

ОСОБЕННОСТИ

 

  • 2 больших лифта
  • Панорамные окна
  • В комплексе есть газ
  • Свободная планировка
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Балконы выполнены из алюминия
  • Все апартаменты с видом на море
  • Система противопожарной безопасности

 

СОСТОЯНИЕ

 

Белый Каркас:

 

  • Стяжка пола
  • Готовый балкон  
  • Электропроводка
  • Отопительные трубы
  • Входная железная дверь
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Оштукатуренные перегородки
  • Центральные стояки (газ, вода, канализация)

 

Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!

 

 

ДИСТАНЦИЯ

 

  • Море  — 120 м
  • Ботанический сад  — 1.5 км
  • Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км
  • Кобулети  — 20 км
  • Турция  — 25 км
  • Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
  • Тбилиси — 365 км
Saburtalo Residence
Saburtalo Residence
Тбилиси, Грузия
от € 64,416
91–179 м² 8 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Geo Estate

Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.

Luxor Residence
Luxor Residence
Батуми, Грузия
от € 67,239
37–121 м² 5 квартир
Агентство недвижимости: Geo Estate

Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.

Lisi Residence
Lisi Residence
Тхинвали, Грузия
от € 45,631
35–54 м² 7 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Geo Estate

Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.

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