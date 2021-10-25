Меня зовут Илья. Я основатель агентства недвижимости Geo Estate, которое специализируется на инвестициях в недвижимость класса люкс с повышенной доходностью. Этот кейс про создание индивидуализированного, инвестиционного объекта недвижимости в Грузии для одного из наших клиентов. Будет полезен тем, кто интересуется инвестированием в проекты, при разработке которых учитываются пожелания инвестора.

Показать все возможности инвестиций в недвижимость Батуми за два дня: сделано

В сентябре 2019 года на веб-сайт нашей компании поступила заявка от клиента, который заинтересовался инвестированием в недвижимость Грузии и захотел встретиться. В ходе нашей встречи я выяснил, что клиент приехал из США, это его первый визит в Грузию, и ему здесь очень понравилось. Несмотря на то, что клиент находился в Грузии всего несколько дней, он уже успел приобрести несколько апартаментов класса люкс, у одного из крупнейших застройщиков Батуми. После чего увидел контекстную рекламу нашей компании в поисковой сети Google и решил узнать больше об инвестиционном потенциале этого региона.

Клиент захотел изучить инвестиционные предложения и подобрать подходящую недвижимость. В течении следующих двух дней, которые оставались до окончания его визита в Грузию, мы осмотрели ряд завершенных проектов в районе старого города, посетили строящийся бальнеологический курорт с термальными источниками, расположенный недалеко от ботанического сада, а также посмотрели несколько интересных вариантов в районе футбольного стадиона UEFA. Я продемонстрировал клиенту инвестиционные возможности самых перспективных локаций Батуми за два дня. При этом я показал как проекты в процессе строительства (низкие цены), так и завершенные проекты (возможность получения дохода сразу).

Клиент остался доволен увиденным и принял решение рассмотреть возможность совершения повторных инвестиций в ближайшем будущем, после чего он вернулся в Калифорнию.

Глубинная разведка: выясняем предпочтения и потребности инвестора

В ходе дальнейших переговоров, мне предстояло точно определить все предпочтения, а также выявить глубинные потребности клиента. И вот что выяснилось. Клиент хотел:

Определенный тип планировок,

Высокий доход от сдачи апартаментов в аренду,

Полный контроль над эксплуатацией недвижимости.

Но кроме вполне понятных желаний были еще и особые намерения. Клиент собирался периодически пользоваться собственными апартаментами для отдыха, а в качестве транспорта он предпочитает использовать личный вертолет Robinson. Я должен был подумать не только про апартаменты, а также про место для посадки вертолета. Согласитесь, требования нетривиальные.

Вариант первый: готовые жилые комплексы

В ходе подбора инвестиционных предложений, мы вместе с клиентом рассмотрели значительное количество жилых комплексов от ведущих застройщиков Батуми с международными брендами отелей класса люкс. Однако из-за недостаточной гибкости и возможности адаптировать готовый проект под конкретные потребности клиента, я пришел к выводу, что проще всего будет создать инвестиционный проект с нуля.

Вариант второй: проект с нуля, адаптированный под желания крупного инвестора

В качестве альтернативы рядовым инвестиционным объектам недвижимости, я предложил клиенту экстраординарное решение. Я договорился с немецкой девелоперской компанией Schuchmann Group, которая специализируется на создании объектов недвижимости класса люкс, клубного типа и совместно с ними мы разработали уникальный концепт жилого комплекса — Wellness Resort:

Приватный пляж,

Тренажерный зал,

Вертолетная площадка,

Пятизвездочный апартамент-отель,

Бальнеологические процедуры (серные ванны),

Рекреационная зона в стиле ботанического сада,

Винный SPA, японский SPA и панорамный бассейн,

Ресторан грузинской кухни, lounge бар и винный погреб,

Немецкая управляющая компания (менеджмент апартаментов),

Клиника европейского уровня (лечение, реабилитация и косметология).

Отличительная особенность крупных жилых комплексов: много, очень много апартаментов. Иногда в одном здании могут располагаться несколько тысяч апартаментов разного размера и уровня комфорта. Это приводит к перегруженности мест общего пользования, например лифтов, кафе, ресторанов, бассейнов, фитнес центров, а также близлежащих пляжей, что в свою очередь может быть крайне небезопасно в условиях пандемии. В отличие от них, наш проект рассчитан всего на 150 апартаментов, что позволит избежать большой концентрации людей в одном месте.

Кроме того, крупные проекты обычно долго строятся, в то время как мы планируем завершить строительство, всего за 18 месяцев. Полная инфраструктура проекта, а также приватный пляж позволят резидентам и гостям наслаждаться отдыхом в спокойной атмосфере, не покидая пределов комплекса. А наличие клиники соответствующей европейским стандартам наряду с бальнеологическими процедурами, позволит совмещать отдых, лечение, косметологию, а также профилактическое оздоровление. Благодаря этим уникальным преимуществам, прогнозируемый уровень доходности с инвестированного капитала составит 20% в год и будет являться источником пассивного денежного потока для инвестора.

В результате клиент получил проект, в котором было учтено абсолютно все и ему больше не нужно инвестировать как все. Также мне бы хотелось подчеркнуть в этом кейсе две вещи:

Все возможно. Нужно только быть очень внимательным к клиенту и не ставить себе ограничений: «это нереально, так никто не делает!» От инвестирования можно получать не только прибыль, но и удовольствие.

Geo Estate — мы реализуем ваши мечты!