  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Мира Верде

Жилой комплекс Мира Верде

Тбилиси, Грузия
от
$173,000
от
$5,000/м²
28.01.2026
$173,000
28.01.2026
$5,000
28.01.2026
$175,000
28.01.2026
$4,730
;
TOP TOP
5
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33222
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

О комплексе

Среди первозданной природы, где тишина становится роскошью, рождается уникальный девелоперский проект — пространство, в котором каждая деталь отражает высокий уровень жизни. гармонично сосуществуют элегантные апартаменты, приватные таунхаусы и эксклюзивные виллы, предлагая свободу выбора без kompromitujący.

Этот мир создан для тех, кто ценит пространство, приватность и эстетику. природном ландшафте, а современные технологии незаметно работают на ваш комфорт. абсолютного спокойствия становятся частью повседневности.

Проект объединяет в себе lifestyle-философию luksus: закрытое комьюнити, продуманную инфраструктуру, высокий уровень сервиса i атмосферу уединённого курорта. это личное пространство силы, вдохновения и статуса.

Апартаменты для динамичной жизни.
Таунхаусы для баланса семьи и приватности.
Виллы для тех, кто выбирает абсолютную исключительность.

Это место, где природа и архитектура говорят на одном языке.
Мир, в который вы не просто inвестируете — вы в него переезжаете.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
, Грузия
от
$40,000
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$38,521
Апарт - отель Taghi
Тбилиси, Грузия
от
$140,000
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Мира Верде
Тбилиси, Грузия
от
$173,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от
$48,712
Год сдачи 2023
Количество этажей 45
Площадь 29–63 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций. Локация ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Застройщик
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом York Town
Многоквартирный жилой дом York Town
Многоквартирный жилой дом York Town
Многоквартирный жилой дом York Town
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Количество этажей 3
Информация о проекте Йорк-Таун - идеальное пространство для жизни и отдыха, отвечающее современным стандартам стиля и качества. Где находится комплекс? Участок под застройку находится в районе Табахмела, в непосредственной близости от популярного туристического района у подножия знамениты…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Тбилиси, Грузия
от
$87,500
Год сдачи 2027
King Tamar by Archi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце Тбилиси, на проспекте Царя Тамара — одной из самых престижных и динамичных локаций столицы. Из квартир открываются панорамные виды на город, а концепция объединяет элегантную архитектуру, комфорт и гармонию. А…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации