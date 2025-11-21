  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Риверсайд Резиденс

Жилой комплекс Риверсайд Резиденс

Тбилиси, Грузия
от
$115,000
от
$3,000/м²
5
ID: 33221
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

11

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
