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Квартиры-студии с бассейном на Кипре

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муниципалитет Пафос
34
муниципалитет Ларнака
16
муниципалитет Лимасол
63
Гермасойя
21
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5 объектов найдено
Студия в Limnatis, Кипр
Студия
Limnatis, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается студия в Героскипу (район Пафоса). Современный проект от надежного застройщика …
$192,000
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Cypress Park Retirement Village — Комфортабельная студия для пожилых людей Студии в Cypre…
$222,964
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 72 м²
Продается студия в Eden Bay, предлагающая идеальное сочетание продуманного дизайна и изыскан…
$340,313
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Студия 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Представляем Вам наш новейший объект недвижимости в живописной деревне Эмба, где современная…
$205,578
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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