Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Empa
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Empa, Кипр

Студия Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$226,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$186,821
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$152,853
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$158,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$175,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$226,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$215,127
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти