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Квартиры-студии в Гермасойе, Кипр

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13 объектов найдено
Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Эта высококлассная квартира-студия расположена в самом сердце Гермасогии, Лимассол. Он состо…
$319,695
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Продается современная студия на стадии строительства, расположенная в престижном районе Герм…
$316,873
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 75 м²
Этаж 75
Оцените по достоинству все преимущества изысканной жизни в нашем премиальном комплексе апарт…
$565,973
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TekceTekce
Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 75 м²
Этаж 75
Оцените по достоинству все преимущества изысканной жизни в нашем премиальном комплексе апарт…
$519,772
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 68 м²
Этаж 68
Архитектура жилого комплекса вдохновлена средиземноморской атмосферой. Клубный дом состоит и…
$462,019
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Это новый строящийся роскошный жилой комплекс, расположенный в деревне Гермасойя, Кипр. Нахо…
$200,863
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 75 м²
Этаж 75
Оцените по достоинству все преимущества изысканной жизни в нашем премиальном комплексе апарт…
$542,872
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Каждая роскошная квартира красиво расположена с захватывающим дух панорамным видом на город.…
$413,507
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 68 м²
Этаж 68
Все квартиры открывают захватывающий дух панорамный вид на горы и город. Продуманные и чётко…
$413,507
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Все апартаменты предлагают захватывающий панорамный вид на горы и город. Вдумчивые и четко п…
$406,885
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 68 м²
Этаж 68
Все квартиры открывают захватывающий дух панорамный вид на горы и город. Продуманные и чётко…
$404,267
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Продается современная студия, которая находится на стадии строительства, в популярном районе…
$565,973
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Роскошная жизнь в деревне Гермасогея, Кипр Откройте для себя эксклюзивный роскошный жилой к…
$212,743
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