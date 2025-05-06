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Квартиры-студии в Ypsonas Municipality, Кипр

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4 объекта найдено
Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$152,853
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$169,837
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English, Русский
Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$164,176
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English, Русский
Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$158,514
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