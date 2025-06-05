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Квартиры-студии в муниципалитете Пафос, Кипр

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21 объект найдено
Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Разделённый на две отдельные части — элегантные Residences и утончённые Towers — этот новый …
$335,796
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Разделённый на две отдельные части — элегантные Residences и утончённые Towers — этот новый …
$335,796
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
Разделённый на две отдельные части — элегантные Residences и утончённые Towers — этот новый …
$420,029
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$375,636
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$387,019
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$341,487
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$398,402
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$352,870
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$375,636
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$364,253
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$387,019
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$387,019
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$352,870
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Студия 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Представляем Вам наш новейший объект недвижимости в живописной деревне Эмба, где современная…
$205,578
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$352,870
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 69 м²
Этаж 69
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$318,721
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$398,402
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$330,104
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$398,402
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$352,870
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 70
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$352,870
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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