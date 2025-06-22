Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

Студия Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Студия в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 53 м²
Greenscape Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для ком…
$217,418
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Студия 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Расположенный в Агиос Атанасиос, этот изысканный роскошный жилой комплекс, состоящий из 16 к…
$203,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Студия в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Это многофункциональный комплекс, созданный для тех, кто ищет баланс, инновации и устойчивое…
$184,808
Оставить заявку
Студия в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Расположен в Айос Афанасиос, этот изысканный жилой комплекс класса люкс состоит из 16 апарта…
$218,304
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти