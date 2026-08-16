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Квартиры-студии в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Студия 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Апартаменты Jaquozzi Suite Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос. R…
$341,238
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Студия 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Студия 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Апартаменты Studio Apartment Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос.…
$225,564
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English, Русский
Студия 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Студия 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Апартаменты Studio Apartment Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос.…
$219,780
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