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Квартиры-студии в Героскипу, Кипр

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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Студия в Пафосе 40+13 кв.м. в жилом комплексе по цене 170000 евро Добро пожаловать в Cypr…
$185,580
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Эта квартира доступна на 1 и 2 этажах. Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно располо…
$214,050
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Эта квартира доступна на 1-м и 2-м этажах Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расп…
$208,562
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расположенный в Героскипу, втором по величине …
$329,308
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Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расположенный в Героскипу, втором по величине …
$329,308
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English, Русский
Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Представляем ELEMENTS, Центр города, Пафос – ваш оазис в самом сердце Пафоса Расположенны…
$210,359
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$298,567
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