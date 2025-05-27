Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Никосии, Кипр

Строволос
125
Лация
84
Лакатамия
62
муниципалитет Никосия
27
Показать больше
1 объект найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Никосии

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти