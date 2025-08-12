Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с гаражом в районе Никосия, Кипр

Никосия
39
Строволос
625
муниципалитет Никосия
525
Лакатамия
318
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ксилиатос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ксилиатос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: Thalassa Beach Resort — это элитный жилой комплекс на первой линии в Бафра, Севе…
$302,230
Студия 1 комната в Ксилиатос, Кипр
Студия 1 комната
Ксилиатос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
О проекте: Thalassa Beach Resort — это элитный жилой комплекс на первой линии в Бафра, Севе…
$153,139
Квартира 3 комнаты в Ксилиатос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Ксилиатос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
О проекте: Thalassa Beach Resort — это элитный жилой комплекс на первой линии в Бафра, Севе…
$255,216
Пентхаус 2 комнаты в Ая Марина, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$151,846
Квартира 3 комнаты в район Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$162,889
